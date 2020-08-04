Ведущие телеканала ZIK сделали погоду дебютному вечеру бокса украинского супертяжа Александра Усика

Ведущие телеканала ZIK Нина Крохмалюк и Нантина Дрончак Фото из открытых источников

Ведущие телеканала ZIK сделали погоду дебютному вечеру бокса под названием Big Boxing Nigth от промоутерской компании Александра Усика Usyk17 Promotion.

Грандиозное шоу состоялось на выходных. Раунды в восьми великолепных поединках в основном украинских талантов анонсировали наши ведущие погоды Нина Крохмалюк и Нантина Дрончак.

Фото из открытых источников

Результаты же самих боев таковы:

Даниэль Лапин (Киев) — Сергей Крапшила (Беларусь). Победа украинца решением судей.

Виктор Выхрист (Кременчуг) — Семен Пахомов (Харьков). Титулованный в любительском боксе Выхрист (чемпион Европы и Европейских игр) без проблем победил во втором раунде техническим нокаутом.

Олег Малиновский (Киев) — Олег Исаев (Беларусь). Судьи отдали победу Малиновскому.

Дмитрий Митрофанов (Чернигов) — Анатолий Хунанян (Чехия). Арбитры победителем назвали известного украинца.

Александр Захожий (Запорожье) — Константин Довбищенко (Харьков). Поединок был довольно равным, но судьи единогласно отдали победу Александру.

Андрей Великовский (Киев) — Руслан Шелев (Киев). Великовский добился своего в пятом раунде техническим нокаутом.

Петр Иванов (Нежин) — Роман Шкарупа (Харьков). Боксеры провели в ринге все восемь раундов, и победу единогласным решением судей одержал фаворит поединка Иванов.

Владислав Сиренко (Киев) — Павел Кроленко (Харьков). Сначала Кроленко проявил активность. Но для того чтобы справиться с Владиславом, не хватило сил. После четвертого раунда Павел не смог продолжать бой, и Сиренко праздновал победу техническим нокаутом.

Напомним, промоутерская компания украинского супертяжеловеса Александра Усика Usyk 17 Promotion анонсировала свой дебютный вечер бокса в начале июля как шоу "сочетания спортивного драйва и изящной светской вечеринки в кругу всемирно известных спортсменов и звездных гостей".