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В запорожском "Металлурге" коронавирусом заболело 13 футболистов

Фото из открытых источников

У всех игроков легкая степень тяжести

Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили еще у шестерых игроков запорожского ФК "Металлург". Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава.

"По состоянию на 09:00 4 июля с 32-х обследованных в команде – 13 положительные на коронавирус. Состояние легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, 8 человек находятся в самоизоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные обследования, дезинфекционные мероприятия.

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Напомним, вчера пресс-служба МФК "Металлург" Запорожье сообщила, что в семи игроков футбольной команды обнаружили коронавирус.

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