В UFC назвали лучшего бойца вне зависимости от весовой категории

Хабиб Нурмагомедов Фото из открытых источников

Хабиб поднялся в рейтинге благодаря своему последнему бою на UFC 254

Лучшим бойцом, по версии UFC, вне зависимости от весовой категории стал россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом пишет Sport24.

В частности, Хабиб поднялся в рейтинге благодаря своему последнему бою на UFC 254, где он удушающим приёмом победил американца Джастина Гейджи и довёл свою беспроигрышную серию до 29-0. Это была третья защита титула для россиянина.

Отмечается, что этот поединок стал первым для Хабиба первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля от осложнений на фоне заражения, вызванных коронавирусом.

После боя россиянин заявил, что завершает карьеру и попросил руководство UFC сделать его первым номером рейтинга Pound-for-pound, сместив на вторую строчку легенду Джона Джонса.

Напомним, ранее украинский боксер Василий Ломаченко извинился за поражение от американца Теофимо Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.