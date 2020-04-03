В тельняшке и маске: Нардеп и чемпион мира Беленюк показал, как он тренируется во время карантина

Жан Беленюк Viva!

Жан Беленюк призывает к безопасности

Народный депутат от "Слуги народа", чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк во время карантина продемонстрировал, как он продолжает тренироваться. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в Instagram.

Как отмечается, Беленюк опубликовал видео отработки бросков, во время которой он был в тельняшке, спортивных штанах и медицинской маске, также он обезопасил и своего "оппонента".

"Друзья, если вам повезло даже во время карантина иметь возможность тренироваться, тренировка должна быть безопасной", - сказал депутат и отметил свой пост хештегом "тренируйся безопасно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Тренируйсябезопасно Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) 1 Апр 2020 в 2:31 PDT

С таким же хештегом борец выложил еще одно видео с тренировки, на котором он поднимает гантели. Правда, уже без маски на лице. В спортзале присутствуют и другие люди - тоже без средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил президентские стипендии для выдающихся спортсменов. Среди стипендиатов есть и Жан Беленюк, народный депутат из фракции "Слуга народа". Беленюку как чемпиону мира 2019 года по греко-римской борьбе назначена стипендия в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (27 326 грн).