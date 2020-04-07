В США обвинили Россию и Катар в коррупции в ФИФА

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Некоторые чиновники получали несколько миллионов долларов

Министерство юстиции США обвинило Россию и Катар в подкупе чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) для того, чтобы выиграть заявки на Кубок мира. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, американские прокуроры выдвинули обвинения в обвинительном акте, в котором обвиняли трех руководителей средств массовой информации и спортивную маркетинговую компанию в ряде преступлений, включая проводное мошенничество и отмывание денег для обеспечения телевизионных и маркетинговых прав на международных футбольных турнирах.

Однако, наибольшую взятку от РФ получил бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер - 5 миллионов долларов. В то же время бывшему члену исполнительного комитета ФИФА Рафаэлю Сальгеро Россия обещала миллион долларов.

Кроме этого, прокуроры выяснили, что от Катара взятки получали бывший президент бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшер и президент КОНМЕБОЛ Николас Леос, который умер в прошлом году.

Напомним, ранее Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подала иски в швейцарский суд против бывших президента и вице-президента организации – Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. В частности, ФИФА требовала возвращения 2 миллионов евро, необоснованно выплаченных Мишелю Платини еще в феврале 2011 года.