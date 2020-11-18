В Саудовской Аравии впервые в истории стартовала женская футбольная лига

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В чемпионате сыграют 24 женские команды

В Саудовской Аравии стартовала первая в истории женская футбольная лига, начало которой откладывали из-за пандемии коронавируса, передает BBC.

Согласно сообщению, в чемпионате сыграют 24 команды из городов Эр-Рияд, Джидда и Даммам. Всего в матчах примут участие около 600 женщин.

Как отмечается, первые матчи не транслировались на телевидении.

Семь первых поединков состоялись в Эр-Рияде и Джидде. Среди результатов были и разгромные: 11:0 и 10:1. В целом призовой фонд первой женской лиги составит 500 тысяч саудовских риалов (113 тысяч долларов).

Всего два года назад саудовским женщинам разрешили только ходить на стадионы.

Ранее сообщалось, что харьковская футбольная команда "Жилстрой-2" победила армянский клуб "Алашкерт" в женской Лиге чемпионов со счетом 9:0. Одна из украинских футболисток оформила хет-трик.