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В Саудовской Аравии впервые в истории стартовала женская футбольная лига

Фото из открытых источников

В чемпионате сыграют 24 женские команды

В Саудовской Аравии стартовала первая в истории женская футбольная лига, начало которой откладывали из-за пандемии коронавируса, передает BBC.

Согласно сообщению, в чемпионате сыграют 24 команды из городов Эр-Рияд, Джидда и Даммам. Всего в матчах примут участие около 600 женщин.

Как отмечается, первые матчи не транслировались на телевидении.

 

Семь первых поединков состоялись в Эр-Рияде и Джидде. Среди результатов были и разгромные: 11:0 и 10:1. В целом призовой фонд первой женской лиги составит 500 тысяч саудовских риалов (113 тысяч долларов).

Всего два года назад саудовским женщинам разрешили только ходить на стадионы.

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Ранее сообщалось, что харьковская футбольная команда "Жилстрой-2" победила армянский клуб "Алашкерт" в женской Лиге чемпионов со счетом 9:0. Одна из украинских футболисток оформила хет-трик.

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