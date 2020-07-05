В России футболиста ударила молния во время тренировки

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Сейчас вратарь команді находится в реанимации

Во время тренировки российского футбольного клуба "Знамя труда" во вратаря команды Ивана Заборовского попала молния. Об этом говорится на странице болельщиков команды в Instagram.

"По нашей информации, сегодня на тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Иван Заборовский Instagram

В самой команде данную информацию пока никак не прокомментировали.

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