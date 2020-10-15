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В полтавской "Ворскле" обнаружили вспышку коронавируса

Игроки ФК "Ворскла" Фото из открытых источников

Сейчас известно о пяти больных

В Полтавском футбольном клубе "Ворскла" зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19, пока известно о заражении пятерых игроков. Об этом сообщает "Полтавщина-Спорт".

Согласно сообщению, положительный тест на COVID-19 получили Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич. Сейчас все они находятся на самоизоляции и не тренируются с командой. 

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Кроме этого, тест на COVID-19 показал положительный результат у главного тренера Юрия Максимова и его помощника Виктора Ульяницкого. Они болеют без симптомов, но тоже находятся на самоизоляции. 

Как отмечается, уже несколько дней на работе не появляется вице-президент клуба Олег Лысак, однако причины его отсутствия пока не известны. 

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Напомним, недавно коронавирусной болезнью COVID-19 заразился португальский футболист Криштиану Роналду

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