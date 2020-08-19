В Минздраве объяснили, смогут ли болельщики присутствовать на матчах еврокубка

На закрытых стадионах будут действовать карантинные ограничения

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Украинские болельщики смогут посещать матчи еврокубков во время пандемии коронавируса, однако с определенными ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в комментарии "Радио Свобода".

Отмечается, что посещать еврокубковые матчи по баскетболу, гандболу и волейболу в закрытых помещениях можно будет в зависимости от уровня эпидемической опасности в регионе. По словам представителей минздрава, посещение спортивных соревнований зависит от уровня эпидемической опасности на территории региона или в отдельных административно-территориальных единицах.

В то же время, на закрытых площадках будут действовать следующие ограничения: не более одного человека на 5 кв. метров, соблюдение физического дистанцирования и использование защитных масок.

Что касается игроков команд, то им не нужно будет проходить обсервацию при возвращении в Украину в случае получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, который проведен после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.

Кроме того, организаторы матчей за рубежом смогут зарезервировать стадион в регионе с низким уровнем эпидемической опасности для того, чтобы не допустить технического поражения команд в случае введения карантинных ограничений в других странах.

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Напомним, недавно стало известно, когда украинские футбольные клубы стартуют в еврокубках. В частности, первой среди украинских команд в евросезоне стартует "Динамо". Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов начнется 15-16 сентября, а своего соперника киевляне узнают 31 августа.