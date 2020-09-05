В Лиге наций впервые отменили матч из-за COVID-19

Сборная Чехии по футболу Фото из открытых источников

Игру отменили из-за риска распространения вируса после заражения одного из сотрудников команд

У Лиги наций отменили матч второго тура между командами Чехии и Шотландии из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Чехии.

Как отмечается, игра между чешскими и шотландскими футбольными командами была запланирована на понедельник, 7 сентября. Однако, из-за выявления коронавируса у одного из сотрудников матч был отменен.

"Команда расформирована. Есть большой страх, что вирус может распространиться дальше. Матч с Шотландией не состоится в понедельник", - говорится в заявлении сборной Чехии.

Так, ранее стало известно, что сотрудник национальной команды Чехии заболел коронавирусом COVID-19, тест показал положительный результат. Позже были изолированы еще два футболиста, которые контактировали с инфицированным.

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Сейчас руководство Футбольной ассоциации Чешской Республики ведет переговоры с УЕФА относительно возможного проведения матча с Шотландией.

"Что касается даты матча с Шотландией в понедельник, ФАЧР контактирует с УЕФА, с которой обсуждает все возможные варианты решения текущей ситуации, включая, например, проведение матча с другим выбором национальной сборной", - говорится в заявлении.

Напомним, на этой неделе стало известно, что тренер вратарей сборной Швейцарии по футболу Патрик Фолетти получил положительный результат теста на коронавирус.