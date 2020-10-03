В Киеве разрешили проводить футбольные матчи с болельщиками

Киев возвращает болельщиков на стадионы Фото из открытых источников

Количество болельщиков может быть не более 30 процентов от вместимости стадиона

В Киеве разрешили проводить футбольные матчи с частичным привлечением болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов", - говорится в сообщении.

Таким образом при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, было разрешено частичное привлечение болельщиков на такие матчи:

09 октября – г. Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября – г. Киев, НСК "Олимпийский" – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

13 октября – г. Киев, НСК "Олимпийский" - матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

Новости по теме: Европейский футбол потеряет 4 млрд евро из-за коронавируса

Напомним, недавно Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил частично вернуть футбольных болельщиков на стадионы в матчах еврокубков и национальных сборных.