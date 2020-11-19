В Ивано-Франковском ФК "Прикарпатье" 25 человек получили положительный тест на COVID-19, некоторые – в третий раз

Игроки ФК "Прикарпатье" Пресс-служба ФК " Прикарпатье"

Лишь 5 игроков и 3 тренера получили отрицательный результат теста

В Ивано-Франковском футбольном клубе "Прикарпатье", который выступает в Первой лиге, во второй раз обнаружили вспышку коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что на этой неделе игроки, тренеры и персонал клуба прошли плановый тест на COVID-19. Накануне матча 14-го тура Первой лиги с "Волынью" поступило 25 положительных результатов теста. При этом лишь у пятерых игроков и трех тренеров не подтвердили коронавирус.

Сегодня, 19 ноября, сразу же после появления результатов тестов, команда в полном составе отправилась на двухнедельную самоизоляцию. Как сообщают в пресс-службе, в большинстве инфицированных это уже второй или даже третий случай заболевания COVID-19.

Напомним, недавно еще в трех игроков сборной Украины по футболу - Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника - подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. После чего, перед решающим матчем Лиги наций сборной Украины против Швейцарии, всю команду тренера Андрея Шевченко отправили на карантин.