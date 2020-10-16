В ФК "Александрия" почти 30 заражений COVID-19

ФК " Александрия" Фото из открытых источников

У всех заболевших спортсменов температура в норме, симптомов коронавируса нет

В футбольном клубе "Александрия" обнаружили 27 положительных результатов на коронавирус у игроков и персонала клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"ПЦР-тесты от 13/10: к сожалению, 27 положительных результатов среди игроков и персонала клуба. Сейчас 15 заболевших на самоизоляции по месту жительства родителей, 11 наблюдаются у семейных врачей Александрии, 1 — в районной больнице", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, у всех температура в норме, симптомов коронавируса при этом не наблюдается.

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Ранее сообщалось, что в полтавском футбольном клубе "Ворскла" зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19, пока известно о заражении пятерых игроков.