В "Динамо" рассказали, с кем киевляне сыграют на сборах в ОАЭ

ФК " Динамо" Twitter / FC Dynamo Kyiv

Оба поединка начнутся в 15:00

Во время тренировочных сборов в ОАЭ киевское "Динамо" сыграет с футбольными клубами Беларуси и Польши. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В частности, 18 января "бело-синие" сыграют с чемпионом Польши "Легией" из Варшавы, а 21-го сыграют с сильнейшей командой Белоруссии – "Шахтером" из Солигорска.

Оба поединка начнутся в 15:00.

В то же время в пресс-службе клуба отметили, что сейчас ведутся переговоры относительно других спарринг-партнеров.

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Напомним, голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный попали в топ-50 молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2021 году, по версии УЕФА.