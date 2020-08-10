В "Динамо" рассказали о первом трансфере при Луческу

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Срок соглашения Костевича с "Динамо" составляет 3 года

Киевское "Динамо" заключило предварительный контракт с левым защитником Владимиром Костевичем. Об этом сообщила пресс-служба ФК в Facebook.

"Соглашение 27-летнего игрока обороны с польским "Лехом" действует до 31 декабря 2020 года. Согласно регламентам ФИФА, Владимир подписал контракт с "Динамо", который вступит в силу с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Срок соглашения Костевича с "Динамо" составляет 3 года.

Отметим, Владимир Костевич является воспитанником львовских "Карпат", в которых играл 6 лет, после чего перешел в "Лех". С 2017-го года он выступает в чемпионате Польши.

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Напомним, ранее у двух игроков киевского "Динамо" подтвердили коронавирус. Сейчас инфицированные игроки изолированы от команды и отправлены на двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме.