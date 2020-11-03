В "Динамо" не обнаружили новых случаев COVID-19. Матч с "Барселоной" состоится

Игроки ФК "Динамо" Фото из открытых источников

Игра запланирована на 4 ноября, начало в 22:00

Киевский футбольный клуб "Динамо" накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной" получил результаты тестирования на коронавирус COVID-19. Все тесты игроков и персонала первой команды оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Как отмечается, коронавирус не помешает проведению футбольного поединка, который запланирован на среду, 4 ноября, в столице Каталонии. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее у двух топ-игроков "Динамо" - Георгия Бущана и Виталия Миколенко - подтвердили коронавирус COVID-19 перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

Вчера, 2 ноября, стало известно, что еще у шестерых игроков ФК "Динамо" обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.

В результате этого, матч киевского "Динамо" против каталонской "Барселоны" в третьем туре Лиги чемпионов был под угрозой срыва. Если бы хотя бы один тест оказался положительным, игру могли перенести.