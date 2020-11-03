live
Новости » Спорт Читати новину українською

В "Динамо" не обнаружили новых случаев COVID-19. Матч с "Барселоной" состоится

Игроки ФК "Динамо"

 Фото из открытых источников

Игра запланирована на 4 ноября, начало в 22:00

Киевский футбольный клуб "Динамо" накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной" получил результаты тестирования на коронавирус COVID-19. Все тесты игроков и персонала первой команды оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Как отмечается, коронавирус не помешает проведению футбольного поединка, который запланирован на среду, 4 ноября, в столице Каталонии. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Новости по теме: "Динамо" проиграло "Ювентусу" первый матч в группе Лиги чемпионов

Напомним, ранее у двух топ-игроков "Динамо" - Георгия Бущана и Виталия Миколенко - подтвердили коронавирус COVID-19 перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ференцварошем". 

Вчера, 2 ноября, стало известно, что еще у шестерых игроков ФК "Динамо" обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.

В результате этого, матч киевского "Динамо" против каталонской "Барселоны" в третьем туре Лиги чемпионов был под угрозой срыва. Если бы хотя бы один тест оказался положительным, игру могли перенести.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

5G: Огромные ожидания и неприятная реальность Проект "Полярный Шелковый путь": Китай покупает у России доступ в Арктику? Китай намерен ввести санкции против компаний США из-за продажи оружия Тайваню Власти КНДР предупреждают жителей об "опасной желтой пыли из Китая"
Loading...

программы канала ZIK

Светлана Крюкова | Ток-шоу
КСУ vs власть. Локдаун в Украине. Новые признания Жвании | Ток-шоу
Конституционный кризис. Новые тарифы на газ. Борьба с коронавирусом | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Гарант Конституции превращается в ее главного нарушителя, - Кацман о ситуации с КСУ