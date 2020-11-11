В "Динамо" на COVID-19 заболел третий голкипер, это уже 14 игрок в команде

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет Фото из открытых источников

Нещерет получил положительный ПЦР-тест в составе сборной Украины U-21

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил положительный тест на коронавирус, таким образом количество заболевших возросло до 14 человек в команде. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что Нещерет получил положительный ПЦР-тест в составе сборной Украины U-21.

В то же время состав сборной покинули полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан. Все они пропустят решающие матчи отборочного турнира Евро-2021 (U-21) против команды Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

К слову, ранее на COVID-19 заболели Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Александр Караваев, Ионуц Белуце, Георгий Цитаїшвілі, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Владислав Супряга и Денис Попов.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение национальной команды вратаря Юрия Панькива из "Александрии" и Дмитрия Резника из "Ворсклы". Отмечается, что соответствующее решение было принято поскольку один из трех ранее вызванных вратарей, Георгий Бущан с "Динамо", заболел COVID-19.