live
Новости » Спорт Читати новину українською

В "Динамо" еще один случай COVID-19, всего уже 13 игроков были инфицированы

Игрок ФК "Динамо" Денис Попов Фото из открытых источников

Болезнь подтвердили у Дениса Попова

В киевском "Динамо" подтвердили еще один случай COVID-19 - заболел защитник Денис Попов, таким образом количество заболевших возросло до 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что Попов получил положительный ПЦР-тест в составе сборной Украины, которая сейчас находится на сборах в Киеве. В то же время другие игроки получили негативные тесты.

К слову, ранее COVID-19 заболели Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Александр Караваев, Ионуц Белуце, Георгий Цитаишвили, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Владислав Супряга.

Новости по теме: Вспышка COVID-19 в "Динамо": Еще у 6 игроков подтвердили болезнь

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение национальной команды вратаря Юрия Панькива из "Александрии" и Дмитрия Ризныка из "Ворсклы". Отмечается, что соответствующее решение было принято поскольку один из трех ранее вызванных вратарей, Георгий Бущан из "Динамо", заболел COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу
Реформа КСУ. Выборы в США. Трагедия в Кривом Роге. Минские соглашения | Ток-шоу
Байден - президент. Жизнь в кредит. Судьба Донбасса | Ток-шоу
Мирный план для Донбасса. Адаптивный карантин. Бюджет на 2021-й год | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу