В "Динамо" еще один случай COVID-19, всего уже 13 игроков были инфицированы

Игрок ФК "Динамо" Денис Попов Фото из открытых источников

Болезнь подтвердили у Дениса Попова

В киевском "Динамо" подтвердили еще один случай COVID-19 - заболел защитник Денис Попов, таким образом количество заболевших возросло до 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что Попов получил положительный ПЦР-тест в составе сборной Украины, которая сейчас находится на сборах в Киеве. В то же время другие игроки получили негативные тесты.

К слову, ранее COVID-19 заболели Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Александр Караваев, Ионуц Белуце, Георгий Цитаишвили, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Владислав Супряга.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение национальной команды вратаря Юрия Панькива из "Александрии" и Дмитрия Ризныка из "Ворсклы". Отмечается, что соответствующее решение было принято поскольку один из трех ранее вызванных вратарей, Георгий Бущан из "Динамо", заболел COVID-19.