В "Динамо-Брест" обнаружили вспышку коронавируса, среди заболевших – украинцы Милевский, Нойок и Хачерди

Известно о шестнадцати случаях болезни в футбольном клубе

Артем Милевский Фото из открытых источников

В белорусском ФК "Динамо-Брест" обнаружили вспышку коронавируса, трех больных госпитализировали. Об этом сообщает Tribuna.

Отмечается, что среди 16 подтвержденных случаев заболевания, три – в украинцев. Положительный тест на Covid-19 имеют Артем Милевский, Евгений Хачерди и Александр Нойок. Последний находится в больнице, о чем СМИ сообщали еще 2 июля.

Кроме 3 украинцев, коронавирус зафиксировали у 8 игроков: Дениса Лаптева, Всеволода Садовского, Максима Витуса, Кирилла Печенина, Сергея Кривца, Михаила Гордейчука, Романа Юзепчука и Сергея Игнатовича. Еще 5 случаев зафиксировали у обслуживающего персонала клуба.

Важно, что Артем Милевский, Максим Витус и Сергей Кривец 3 июля провели матч с белорусским ФК "Смолевичи". Тест им сделали уже после игры.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна победила коронавирус. По состоянию на 6 июля, в Беларуси подтверждено более 60 тысяч случаев заболевания.