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В честь Диего Марадоны переименовали стадион ФК "Наполи"

Диего Марадона Фото из открытых источников

Все члены городского совета Неаполи поддержали название "Стадион Диего Армандо Марадоны"

Стадион итальянского футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь легендарного Диего Марадоны. Об этом сообщается на сайте муниципальной администрации города Неаполь.

Согласно сообщению, предложение переименовать спортивную арену поступило от мэра Неаполя Луиджи де Маджистриса и его советника Алессандро Клементе. Решение подписано всеми членами городского совета. Таким образом, арена, на которой играет "Наполи", будет называться "Стадион Диего Армандо Марадоны".

В акте муниципальной администрации Неаполя Марадону назвали "выдающимся футболистом всех времен, который 7 лет носил футболку "Наполи", принес две исторические победы в чемпионате и другие престижные кубки, а взамен получил от всего города вечную и безоговорочную любовь".

Справка:

Диего Марадона выступал за несколько аргентинских клубов, после чего перебрался в Европу. Пик карьеры пришелся на выступления за "Наполи" в 1984-91 годах. В составе итальянской команды дважды выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. До этого взял несколько кубков с "Барселоной" и чемпионат Аргентины в составе "Бока Хуниорс". После "Наполи" сезон отыграл в "Севилье" и уже с 1993 по 1997 годы доигрывал в Аргентине.

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Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. 11 ноября его выписали из больницы, где спортсмен перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 

Фанаты легендарного Диего Марадоны, пришедшие на церемонию прощания с футболистом в Буэнос-Айресе, устроили драку с полицией. Чтобы успокоить агрессивных фанатов, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Впоследствии стало известно, что в Аргентине правоохранители начали расследование против врача Диего Марадоны Леопольдо Луке по подозрению в убийстве по неосторожности и провели обыски в офисе психиатра Агустины Косачев, которая помогала Диего Марадоне в последние недели его жизни.

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