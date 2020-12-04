В честь Диего Марадоны переименовали стадион ФК "Наполи"
Все члены городского совета Неаполи поддержали название "Стадион Диего Армандо Марадоны"
Согласно сообщению, предложение переименовать спортивную арену поступило от мэра Неаполя Луиджи де Маджистриса и его советника Алессандро Клементе. Решение подписано всеми членами городского совета. Таким образом, арена, на которой играет "Наполи", будет называться "Стадион Диего Армандо Марадоны".
В акте муниципальной администрации Неаполя Марадону назвали "выдающимся футболистом всех времен, который 7 лет носил футболку "Наполи", принес две исторические победы в чемпионате и другие престижные кубки, а взамен получил от всего города вечную и безоговорочную любовь".
Справка:
Диего Марадона выступал за несколько аргентинских клубов, после чего перебрался в Европу. Пик карьеры пришелся на выступления за "Наполи" в 1984-91 годах. В составе итальянской команды дважды выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. До этого взял несколько кубков с "Барселоной" и чемпионат Аргентины в составе "Бока Хуниорс". После "Наполи" сезон отыграл в "Севилье" и уже с 1993 по 1997 годы доигрывал в Аргентине.
Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. 11 ноября его выписали из больницы, где спортсмен перенес операцию из-за субдуральной гематомы.
Фанаты легендарного Диего Марадоны, пришедшие на церемонию прощания с футболистом в Буэнос-Айресе, устроили драку с полицией. Чтобы успокоить агрессивных фанатов, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
Впоследствии стало известно, что в Аргентине правоохранители начали расследование против врача Диего Марадоны Леопольдо Луке по подозрению в убийстве по неосторожности и провели обыски в офисе психиатра Агустины Косачев, которая помогала Диего Марадоне в последние недели его жизни.