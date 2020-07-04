В Австрии стартовал первый в сезоне этап "Формулы-1"

Формула-1 Фото из открытых источников

Лучшее время показал финский пилот Вальттери Боттас

В квалификации Гран-при Австрии, стартового этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формулы-1" в 2020 году, лучшее время показал финский пилот Вальттери Боттас который выступает за команду Mercedes. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Третьим - голландец Макс Ферштаппен с Red Bull.

Фото из открытых источников

Гонка в рамках Гран-при Австрии состоится уже завтра, 5 июля.

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Напомним, четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Себастьян Феттель после окончания чемпионата 2020 года покинет команду Ferrari, за которую выступал в течение последних пяти лет.