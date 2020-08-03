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В Англии футбольным судьям разрешили удалять игроков, которые кашляют на соперников

Фото из открытых источников

Нововведение останется в силе до конца пандемии COVID-19

В Английской Премьер-лиге вводится новое правило — судьи смогут удалять игроков, которые умышленно кашляют на соперников. Об этом пишет Times.

Отмечается, что правило распространяется на игроков, которые с близкого расстояния кашляют в лицо судьям или соперникам. В частности, это будет приравнено к неспортивному поведению, такому как удар или словесное оскорбление.

Нововведение останется в силе до конца пандемии COVID-19. В рекомендациях Футбольной ассоциации сказано, что судьи не должны наказывать игроков, если они кашляют неумышленно.

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Напомним, ранее французское изданиe France Football отменило вручение "Золотого мяча" по итогам 2020 года. Причиной отмены церемонии награждения послужила пандемия коронавируса, которая не позволила завершить футбольные соревнования в привычных условиях. Некоторые из них и вовсе закончились досрочно. 

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