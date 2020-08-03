В Англии футбольным судьям разрешили удалять игроков, которые кашляют на соперников

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Нововведение останется в силе до конца пандемии COVID-19

В Английской Премьер-лиге вводится новое правило — судьи смогут удалять игроков, которые умышленно кашляют на соперников. Об этом пишет Times.

Отмечается, что правило распространяется на игроков, которые с близкого расстояния кашляют в лицо судьям или соперникам. В частности, это будет приравнено к неспортивному поведению, такому как удар или словесное оскорбление.

Нововведение останется в силе до конца пандемии COVID-19. В рекомендациях Футбольной ассоциации сказано, что судьи не должны наказывать игроков, если они кашляют неумышленно.

Напомним, ранее французское изданиe France Football отменило вручение "Золотого мяча" по итогам 2020 года. Причиной отмены церемонии награждения послужила пандемия коронавируса, которая не позволила завершить футбольные соревнования в привычных условиях. Некоторые из них и вовсе закончились досрочно.