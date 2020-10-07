В "Александрии" произошла вспышка COVID-19

Команда ФК "Александрия"

Команда в полном составе пошла на самоизоляцию

В футбольном клубе "Александрия" коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у нескольких футболистов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Только что медицинская служба ФК "Александрия" получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19, которые игроки сдали после матча с "Олимпиком". К сожалению, тесты нескольких футболистов оказались положительными", - говорится в сообщении.

Сейчас "Александрия" принимает все необходимые меры. Команда в полном составе пошла на самоизоляцию.

Отмечается, что тренеры и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование, после чего будут определены дальнейшие действия.

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Напомним, ранее стало известно, что у игроков "Шахтера" Тараса Степаненко и Андрея Пятова подтвердили коронавирус. В связи с этим, еще 4 игрока были вынуждены уйти на карантин: Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.