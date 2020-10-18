Усик отреагировал на поражение Ломаченко стихом

Александр Усик и Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Александр Усик поддержал боксера после его поражения в бою с Лопесом

Украинский боксер Александр Усик написал стих, в котором поддержал своего друга Василия Ломаченко после его поражения в бою с американцем Теофимо Лопесом. Стихотворение Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

"Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества - самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,

Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,

Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы

В судьбе, а не среди бумаг,

Места и главы жизни целой

Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,

И прятать в ней свои шаги,

Как прячется в тумане местность,

Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу

Пройдут твой путь за пядью пядь,

Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца".

Также Александр Усик сопроводил стих фотографией Василия Ломаченко с отцом и тренером.

Напомним, вчера украинский боксер Василий Ломаченко одержал поражение в бою с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Позже Ломаченко заявил, что он не согласен с решением судей и хочет пересмотреть поединок.