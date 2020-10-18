Усик отреагировал на поражение Ломаченко стихом
Александр Усик поддержал боксера после его поражения в бою с Лопесом
Украинский боксер Александр Усик написал стих, в котором поддержал своего друга Василия Ломаченко после его поражения в бою с американцем Теофимо Лопесом. Стихотворение Усик опубликовал на своей странице в Instagram.
"Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца".
Также Александр Усик сопроводил стих фотографией Василия Ломаченко с отцом и тренером.
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Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества - самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пядью пядь, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца.
Напомним, вчера украинский боксер Василий Ломаченко одержал поражение в бою с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Позже Ломаченко заявил, что он не согласен с решением судей и хочет пересмотреть поединок.