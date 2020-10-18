live
Новости » Спорт Читати новину українською

Усик отреагировал на поражение Ломаченко стихом

Александр Усик и Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Александр Усик поддержал боксера после его поражения в бою с Лопесом

Украинский боксер Александр Усик написал стих, в котором поддержал своего друга Василия Ломаченко после его поражения в бою с американцем Теофимо Лопесом. Стихотворение Усик опубликовал на своей странице в Instagram

"Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца".

Также Александр Усик сопроводил стих фотографией Василия Ломаченко с отцом и тренером.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества - самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пядью пядь, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца.

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa) 18 Жов 2020 р. о 6:18 PDT

Напомним, вчера украинский боксер Василий Ломаченко одержал поражение в бою с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Позже Ломаченко заявил, что он не согласен с решением судей и хочет пересмотреть поединок.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Минздраве предложили увеличить штрафы за нарушение карантина в 100 раз В Украине на следующей неделе могут появиться тесты, определяющие COVID-19 за 15 минут, - Ляшко Минздрав планирует получить ПЦР-тесты для определения пяти болезней, - Ляшко В Украине не было первой волны коронавируса COVID-19, - Ляшко
Loading...

программы канала ZIK

Бюджет-2021. Местные выборы. COVID-19 в Украине | Ток-шоу
Правописание
Старт отопительного сезона Правила голосования. Новый Год на карантине | Детали недели | 17.10.20
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Судьба депутатов. Выплаты медикам. Выборы в городах красной зоны | Ток-шоу
Предвыборный креатив. Выборы в США. Коронавирус в Украине и мире | Детали дня | 16.10.20