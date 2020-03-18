Усик опасается,что поединок с Чисорой могут отменить из-за коронавируса

Украинец планирует изолироваться до своего тренировочного лагеря

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Украинский боксер Александр Усик надеется, что его бой с британским боксером Дереком Чисорой не отменят и он сможет вернуться на ринг после длительного перерыва. Об этом сообщает Boxing Scene.

"Я очень надеюсь, что этот поединок состоится. Я на самом деле не слишком задумывался над влиянием вируса на борьбу и мои тренировки, вечером в четверг впервые я подумал, как это может повлечь некоторые проблемы", - сказал украинец.

Однако он отметил, что подобные вызовы его мотивируют и он чувствует больше силы. По поводу спарринга и бокса, то вместе с командой Усик примет решение о оптимальном весе для спортсмена, что позволит боксеру оставаться достаточно подвижным для борьбы.

Одновременно Усик не надеется на потенциальные поединки с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Он говорит, что его все внимание сосредоточено на Чисоре и употреблении необходимых мер безопасности, чтобы избежать коронавируса.

"Я буду изолирован до своего тренировочного лагеря, как и всегда, но по воскресеньям буду проводить время с семьей и ходить в церковь. Но я не думаю об Энтони Джошуа или Тайсоне Фьюри. Я думаю только о своем тренировочном лагере", - отметил боксер.

Напомним, ранее стало известно, что бой между украинским боксером Александром Усиком и британским боксером Дереком Чисорой состоится 23 мая на лондонской арене "О2".