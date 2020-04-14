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Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском

Боксер Александр Усик Фото из открытых источников

Компания K2 Promotions Ukraine намерена провести бой Усика в Украине

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) может провести боксерский бой в Киеве на НСК Олимпийский. Об этом сообщил генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

По словам промоутера, в столице должен состояться бой за пояс чемпиона мира между двумя серьезными соперниками. 

"Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика в Олимпийском. Для того, чтобы продать арену, соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник", - отметил Красюк.

 
 
 
 
 
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K2 Promotions Ukraine рассматривает вариант проведения боя Усика на "Олимпийских" . @alex.krassyuk , генеральный директор промоутерской компании @k2promotionsukraine , в прямом эфире Instagram @ukraineboxing рассказал о планах организации боя Александра Усика (17-0, 13 КО) в Киеве на @olympic.nsc . "Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика на "Олимпийских". Для того, чтобы продать арену, то соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске (шучу). Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник". . #бокс2020 #украинскийбокс #красюк #усик #лакипанчнет #boxing2020 #ukrainianboxing #krassyuk #usyk #luckypunchnet

Публикация вот Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 14 Апр 2020 в 2:00 PDT

Напомним, недавно боксерский бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британским спортсменом Дереком Чисорой официально перенесли на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19 в мире.

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