Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском

Боксер Александр Усик Фото из открытых источников

Компания K2 Promotions Ukraine намерена провести бой Усика в Украине

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) может провести боксерский бой в Киеве на НСК Олимпийский. Об этом сообщил генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

По словам промоутера, в столице должен состояться бой за пояс чемпиона мира между двумя серьезными соперниками.

"Мы об этом очень серьезно думаем, чтобы провести бой Усика в Олимпийском. Для того, чтобы продать арену, соперник Усика, конечно, не должен выезжать на коляске. Шучу. Это должен быть бой за пояс чемпиона мира. Это должен быть серьезный соперник", - отметил Красюк.

Напомним, недавно боксерский бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британским спортсменом Дереком Чисорой официально перенесли на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19 в мире.