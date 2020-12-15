Умер известный экс-гравец киевского "Динамо" Петр Слободян

Причина смерти не сообщается

На 68-м году жизни скончался известный в прошлом игрок футбольного клуба "Динамо" Киев, мастер спорта международного класса Петр Петрович Слободян. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно сообщению, Слободян играл в составе "Динамо" с 1975 по 1979 годы и принял участие в исторических победах клуба. За пять сезонов он провел около сотни матчей, стал обладателем Суперкубка УЕФА-1975, чемпионом СССР 1975 и 1977 годов. Провел два матча за сборную СССР.

Свою карьеру в большом футболе Слободян закончил в 27 лет из-за травм. После этого он начал работать преподавателем на кафедре физического воспитания КНУ имени Т. Г. Шевченко, впоследствии стал заведующим кафедрой. Параллельно выступал за команду ветеранов киевского "Динамо", которую некоторое время даже возглавлял.

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Как отмечается, в 1998 году спортсмен покинул университет, а в 2001 году возглавил киевскую "Оболонь". В роли тренера команды Слободян работал дважды: первый раз - с 2001 по 2004, второй – с 2006 по 2008 годы.

После завершения работы в "Оболони" решил больше внимания уделять семье и вернуться к преподавательской деятельности. В 2020 году указом Президента Украины Петру Слободяну был присвоен орден "За заслуги" II степени.

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Напомним, недавно на 74-ом году жизни умер футбольный тренер Жерар Улье, который за свою карьеру тренировал ряд европейских клубов и сборную Франции.