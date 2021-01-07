Украинскую теннисистку Ястремскую отстранили от соревнований из-за допинга

Даяна Ястремская Большой теннис Украины

Спортсменка заверила, что намерена сделать все, чтобы очистить свое имя

Международная федерация тенниса временно отстранила от соревнований украинскую теннисистку Даяну Ястремскую из-за положительного результата на допинг. Об этом сообщила спортсменка в Twitter.

По словам теннисистки, она никогда не употребляла препаратов, улучшающих работоспособность, или запрещенных веществ.

"Несколько дней назад я получила сообщение от ITF, что я сдала положительный тест на наличие метаболита местеролона 24 ноября. Я твердо заявляю, что никогда не употребляла препаратов, улучшающих работоспособность, или запрещенных веществ.

Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста – 9 ноября 2020 года – сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого последнего турнира в году я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона", - написала Ястремская.

Спортсменка заверила, что намерена сделать все, чтобы очистить свое имя.

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Напомним, ранее независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Наталью Кроль (Прищепу) до 15 сентября 2021 года за допинг.