Украинскую легкоатлетку Кроль дисквалифицировали из-за допинга

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа Фото из открытых источников

Дисквалификация будет действовать до 15 сентября 2021 года

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Натальи Кроль (Привой) до 15 сентября 2021 года за допинг. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины

"Наталья Кроль дисквалифицирована на 20 месяцев, с 16 января 2020 года по 15 сентября 2021 года, согласно статьям 10.2.2 and 10.5.1 (a) правил ADR (антидопинговые правила Всемирной легкой атлетики)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Федерацией аннулированы все результаты Кроль, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений.

Как отмечается, расследование в полной мере проводилось AIU. Спортсменку и ФЛАУ сообщили о решении 3 августа.

Кроль согласилась решением AIU за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.

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Украинскую спортсменку Наталью Привой (теперь Кроль) разоблачили на применении допинга, в результате чего ее отстранили от участия в любых соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике.