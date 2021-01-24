Украинской теннисистке Ястремской отказали в допуске к соревнованиям
Спортсменка может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде
Украинской теннисистке Даяне Ястремской отказали в снятии с нее временного недопуска к соревнованиям, который был наложен на спортсменку из-за обнаруженного в ее анализах допинга. Об этом сообщает Международная федерация тенниса.
Соответствующее решение принял председатель независимого трибунала, который рассматривал ее заявление. Однако, в федерации подчеркнули, что Ястремская может обжаловать это в Спортивном арбитражном суде. Кроме того, жалобу могут подать Всемирное антидопинговое агентство и Национальный антидопинговый центр Украины.
Напомним, 7 января Международная федерация тенниса временно отстранила от соревнований украинскую теннисистку Даяну Ястремскую из-за положительного результата на допинг.
В то же время сама Ястремская заявила, что никогда не употребляла препаратов, которые улучшают работоспособность, или запрещенных веществ.