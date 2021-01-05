live
Новости » Спорт Читати новину українською

Украинского олимпийского чемпиона Верняева отстранили от соревнований

Украинский гимнаст Олег Верняев Фото из открытых источников

Причина дисквалификации устанавливается

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр 2016, чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев не будет участвовать в турнирах. Такая информация появилась на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Напротив профиля спортсмена стоит отметка "отстраненный"("Suspended").

Представитель FIG в комментарии  NBC не раскрыл подробности отстранения украинского гимнаста. Однако он заявил, что дисквалификация продлится "до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается".

"FIG не будет комментировать эту процедуру", - заявили в Федерации.

По информации Общественного сам Олег Верняев и Федерация гимнастики Украины ситуацию не комментируют.

Напомним, Олег Верняев в 2016 году в соревнованиях на параллельных брусьях завоевал первую золотую медаль для Украины на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро. Он дважды приобретал титул "Лучший спортсменом года", последний раз в 2017 году. А на первом квалификационном турнире на Олимпийские игры 2020 года на кубке мира в Германии украинский гимнаст одержал в финале победу.

Новости по теме: Украинский теннисист Стаховский проиграл в первом матче Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя

Ранее сообщалось, что нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани дисквалифицировали и оштрафовали. Футболист должен заплатить 100 тысяч фунтов за использованное в соцсети слово "негрито".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

От рынка земли и задержания шпиона до украинского фильма на "Оскар": Грандиозные победы и крупные провалы Украины в 2020 году Социальные выплаты, медицина, ЖКХ и не только: Как менялись условия жизни простого украинца в 2020 году Несмотря на поддержку Ахметова, ОПЗЖ Медведчука вчистую "сделала" Зеленского и "слуг" в Кривом Роге, - эксперт Избившая шестиклассника учительница из Львовской области баллотировалась в депутаты от партии Порошенко
Loading...

программы канала ZIK

Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Военная кухня | Анатолий Матиос | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK