Украинского олимпийского чемпиона Верняева отстранили от соревнований

Украинский гимнаст Олег Верняев Фото из открытых источников

Причина дисквалификации устанавливается

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр 2016, чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев не будет участвовать в турнирах. Такая информация появилась на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Напротив профиля спортсмена стоит отметка "отстраненный"("Suspended").

Представитель FIG в комментарии NBC не раскрыл подробности отстранения украинского гимнаста. Однако он заявил, что дисквалификация продлится "до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается".

"FIG не будет комментировать эту процедуру", - заявили в Федерации.

По информации Общественного сам Олег Верняев и Федерация гимнастики Украины ситуацию не комментируют.

Напомним, Олег Верняев в 2016 году в соревнованиях на параллельных брусьях завоевал первую золотую медаль для Украины на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро. Он дважды приобретал титул "Лучший спортсменом года", последний раз в 2017 году. А на первом квалификационном турнире на Олимпийские игры 2020 года на кубке мира в Германии украинский гимнаст одержал в финале победу.

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