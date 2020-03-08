Украинский гимнаст Верняев завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в США

Украинский гимнаст Олег Верняев Фото: НОК Украины

Победу одержал американец Сэм Микулак

Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл серебряную медаль в многоборье на этапе Кубка мира в США по спортивной гимнастике.

Об этом сообщили в НОК Украины.

Так, в борьбе за золото украинец уступил американцу Сэму Микулаку (85,332 балла).

Третье место занял британец Джеймс Холл (82,999 балла).

Известно, что украинский гимнаст шел лидером после успешного выполнения упражнений на коне, на кольцах и опорного прыжка.

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Однако, ошибки на параллельных брусьях, перекладине и в вольных упражнениях не позволили Верняеву удержать первое место.

Вскоре, 21 марта, в Германии Олег Верняев выступит на втором этапе Кубка мира.

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Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года Верняев выиграл "бронзу" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии.