Украинская футбольная команда выиграла матч в женской Лиге чемпионов со счетом 9:0

ФК "Жилстрой-2" Denys Rudenko

Одна из украинских футболисток оформила хет-год

Харьковская футбольная команда "Жилстрой-2" победила армянский клуб "Алашкерт" в женской Лиге чемпионов со счетом 9: 0. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что харьковчанки открыли счет уже на 6 минуте матча, когда мяч в ворота соперниц забила Анастасия Филенко. При этом до конца первого тайма украинские спортсменки еще дважды забили гол: сначала в рамках пенальти от Яны Калининой, а затем забила и Яна Малахова.

После перерыва Яна Калинина вновь забила "Алашкерту", а уже на 50-й минуте Юлия Титова реализовала пенальти. Впоследствии, на 56-й минуте, шестой мяч армянкам забила Вероника Андрухив.

Однако в конце матча спортсменка харьковского клуба Натия Панцулая оформила хет-трик, забив в ворота противника три гола на 78-й, 81-й и 87-й минутах.

Сейчас "Жилстрой-2" пробивается во второй квалификационный раунд, соперник в котором станет известен 6 ноября. Матчи второго раунда должны состояться в формате одноматчевого противостояния 18 и 19 ноября.

При этом на этапе 1/16 финала ожидается уже обычный формат (дома и на выезде). Тогда до 10 победителей квалификации должны присоединиться 22 клуба с самым высоким рейтингом УЕФА.

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Напомним, недавно сборная Украины по футболу поднялась в рейтинге ФИФА на 23 место. Сейчас тройку лидеров возглавляют Бельгия, Франция и Бразилия.