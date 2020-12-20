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Украинский боксер Усик попал в десятку лучших в мире в супертяжелом весе

Александр Усик JetSetter

Александр Усик занял десятую строчку в перечне

Украинский боксер Александр Усик впервые попал в десятку среди лучших в супертяжелой весовой категории по рейтингу журнала The Ring, заняв 10-е место. Соответствующий перечень размещен на сайте издания.

Известно, что в этом рейтинге украинский чемпион WBO Inter-Continental сместил болгарина Кубрата Пулева, который недавно проиграл британцу Энтони Джошуа.

В то же время дольше всех в перечне держится американский боксер Деонтей Уайлдер. Среди лучших супертяжеловесов он находится уже 371 неделю, что составляет 7 лет.  

В свою очередь, Усик в рейтинге этой весовой категории только первую неделю. Украинец имел 18 боев, 13 из которых завершились нокаутом.

Новости по теме: Александр Усик намерен побороться за титул WBO в 2021 году

Напомним, недавно украинский боксер Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы. Наряду с украинцем, в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда.

Ранее сообщалось, что мировой боксерский совет (WBC) опубликовал рейтинг "бриджервейта" – новой весовой категории. В рейтинг этого дивизиона попал украинский боксер Александр Тесленко

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