Украинский боксер Усик победил Чисору единогласным решением судей

В результате боя Усик получил первый титул в супертяжелом весе

Бой Усик – Чисора Twitter / Matchroom Boxing

В Лондоне украинский супертяжеловес Александр Усик единогласным решением судей победил британца Дерека Чисору. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что поединок состоялся на стадионе "Уэмбли" и длился все 12 раундов. В начале боя первым номером работал британский спортсмен, который нанес украинцу много точных ударов. Однако впоследствии Чисора замедлился, а Усик перехватил инициативу и активно провел остальную часть поединка. В итоге победу украинца назначили судьи своим единогласным решением - 117-112, 115-113, 115-113.

Как известно, для Усика, который ранее имел титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, это был второй бой в хевивейте и 18-й на профессиональном ринге. В бою с Чисорой украинец завладел поясом WBO Inter-Continental.

Усик и Чисора после боя Twitter / Matchroom Boxing

Изначально поединок планировали провести в мае, однако перенесли из-за пандемии коронавирус. Интересно, что сразу после боя украинский и британский спортсмены обнялись. А потом съели по гамбургеру в дружеской атмосфере.

Следующий бой Усика должен состояться с чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

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Напомним, недавно украинский боксер, чемпион мира Александр Усик и британец Дерек Чисора приняли участие в пресконференции накануне совместного поединка. Тогда Усик заверил, что это будет чистый, красивый бокс.