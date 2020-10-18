Украинский боксер Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира

Бой Ломаченко-Лопес Top Rank Boxing

Победу Лопеса единогласно назначили судьи

В ночь на 18 октября (утром воскресенья по киевскому времени) в американском Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, который завершился поражением нашего спортсмена. Об этом сообщает UA Football.

Отмечается, что сначала американец активно начал бой, а украинский боксер потратил первые раунды на разведку. В третьем раунде Ломаченко начал наращивать темп, хотя в одном из эпизодов Теофимо прижал Василия к канатам, однако украинец уверенно вышел из-под ударов.

В четвертом и пятом раунде американец держал центр ринга и несколько раз ударил Василия в корпус, но это не повлияло на скорость Ломаченко, который встречал контрударами.

В седьмом раунде Лопес вкладывался в силу ударов, поэтому визуально раунд завершился в пользу американца. Впоследствии Ломаченко осуществил встречную комбинацию, которой он на мгновение выбил Лопеса из колеи. В девятом раунде Лопес и Ломаченко взяли паузу, в то же время украинец в этом периоде бил чаще и попадал. Во время десятого раунда Ломаченко пытался наверстать упущенное в первых раундах.

Позже, в 11-м раунде, украинец хорошо попал в Лопеса, но тот устоял на ногах. Во время последнего раунда спортсмены устраивали размен: Ломаченко целил в голову, а Лопес – в корпус. Финальный гонг показал, что победителя в бою определят судьи, которые приняли единогласное решение о победе Теофімо Лопеса (116-112, 119 - 109, 117-111).

Известно, что в контракте на бой не была прописала опция о реванше, поэтому американец завоевал чемпионские пояса по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF.

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Напомним, 14 мая американский боксер Теофімо Лопес сообщил, что бой, который должен был состояться 30 мая с Василием Ломаченко, отменили из-за пандемии коронавируса.

Позже Боб Арум подтвердил, что бой между украинским боксером Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом задерживается из-за того, что Ломаченко находится в Украине но не может прибыть в США из-за отсутствия авиасообщения.

Впоследствии стало известно, что бой Ломаченко-Лопес находится под угрозой срыва. Сообщалось, что американца не устраивал предложенный ему гонорар размером в 1,2 млн долларов.