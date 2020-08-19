Украинские легкоатлеты завоевали медали на престижном турнире в Венгрии

Наши спортсмены завоевали два серебра и бронзу

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук – лучшая спортсменка по итогам октября в Украине / noc-ukr.org

Украинские легкоатлеты получили три награды в финале World Athletics Continental Tour в городе Секешфехервар, что в Венгрии. Соответствующие результаты опубликованы на сайте соревнований.

По результатам турнира, украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль. Она прыгнула на 6.76 метра. Украинка уступила спортсменке из Беларуси Анастасии Мирончук-Ивановой, которая перепрыгнула Бех-Романчук лишь на 1 сантиметр.

Другая украинская спортсменка Анна Рыжикова заняла второе место в беге на 400 метров с барьерами. Рыжикову обогнала нидерландская спортсменка Фемке Бол. Разрыв во времени между соперницами составил 1.19 секунды.

Третью победу на счет Украины принес метатель молота Михаил Кохан, завоевавший бронзовую медаль. 19-летний Кохан показал результат в 77.78 метра, чем установил личный рекорд. Его предыдущий лучший результат составлял 77.62 метра.

Новости по теме: Украинский легкоатлет получил бронзу ЧЕ-2014 после дисквалификации россиянина

Напомним, недавно украинскую легкоатлетку Наталью Кроль дисквалифицировали за допинг. Она не сможет участвовать в соревнованиях до октября 2021 года, все ее результаты, начиная с января 2020 года, аннулированы, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений.