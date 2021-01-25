Украинские легкоатлеты на чемпионате в Турции завоевали два золота и серебро

Легкоатлет Сергей Никифоров Фото из открытых источников

Лучше всего украинские спортсмены проявили себя в прыжках в длину и беге на 200 и 400 м

Украинские спортсмены Сергей Никифоров и Елена Радюк-Кючук завоевали серебро и два золота на чемпионате мира по легкой атлетике в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Как отмечается, Никифоров, который специализируется в прыжках в длину, сначала начал соревнования с пометкой 7,84 м, а уже за третьей попыткой показал свой лучший результат - 8,01 м. Таким образом он приблизился к нормативу на чемпионат Европы в помещении, который составляет составляет 8,05 м.

Украинец обошел своих турецких соперников Алпера Кулаксиса, его результат был 7,57 м, и Муамера Демира, который прыгнул в длину на 7,25 м.

При этом добавляется, что Украину на соревнованиях также представляла легкоатлетка Елена Радюк-Кючук. Она одержала победу, преодолев расстояние в 200 м за 24,74 сек. А на дистанции 400 м спортсменка финишировала второй – за 55,89 сек. Быстрее ее оказалась представительница от Турции Ємел Санли Кирчин с результатом 54,57 сек.

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Ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Даяну Ястремскую не восстановили в соревнованиях. С нее не сняли временный недопуск из-за обнаружения допинга.