Украинские биатлонистки завоевали три первых места в индивидуальной гонке в Финляндии

Елена Пидгрушная Фото из открытых источников

В мужской гонке первые два места также за украинцами

В финляндском городе Воукатт состоялись контрольные индивидуальные гонки перед началом Кубка мира по биатлону, во время которых первые три места среди женщин заняли украинские спортсменки. Об этом говорится на сайте Федерации биатлона Украины.

Отмечается, что в соревнованиях принимали участие сборные Украины, Финляндии, США и Болгарии. Первое место среди женщин заняла украинка Елена Пидгрушная, которая завершила 10-километровую дистанцию за 37 минут и 8 секунд, и допустив 5 промахов на огневых рубежах.

Второе место заняла Вита Семеренко, которая отстала на 4 секунды и допустила 2 промаха. "Бронзу" получила Дарья Блашко, отстав на 17 секунд и совершив 4 промаха. Также четвертой оказалась украинка Екатерина Бех.

В то же время в мужской гонке первые два места также достались украинцам. Первым стал Дмитрий Пидручный, завершив 12-километровую дистанцию за 32 минуты и 25 секунд с тремя промахами, а за ним с отставанием в 18 секунд и 5-ю проамахами финишировал Богдан Цымбал.

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Напомним, недавно украинец Алексей Новиков получил титул самого сильного человека планеты – World Strongest Man. Ранее этот титул дважды получал Василий Вирастюк.