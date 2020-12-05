Украинские биатлонистки заняли пятое место в эстафете Кубка мира в Финляндии

Биатлон Фото из открытых источников

Сборная Украины отстала от победительниц на 2 минуты 39,9 секунды

В финском Контиолахти состоялся второй этап Кубка мира по биатлону, во время которого женская сборная Украины заняла пятое место в классической эстафете 4х6 км. Об этом свидетельствуют данные сайта Федерации биатлона Украины.

Отмечается, что в классической эстафете, участие в которой приняла 21 команда, победу одержали спортсменки из Швеции. Они финишировали первыми через 1 час 12 минут 44,5 секунды после старта. При этом они имели 0 штрафных кругов и использовали 8 дополнительных патронов. Второе место в эстафете заняла сборная Франции (+9,6; 0; 9), а "бронзу" получила команда биатлонисток из Германии (+43,9; 0; 12).

В то же время украинские спортсменки Дарья Блашко, Валя Семеренко, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная имели 2 минуты 39,9 секунды отставания и 2 штрафных круга. Кроме того, они использовали 11 дополнительных патронов на огневых рубежах.

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Ранее сообщалось, что украинская спортсменка Елена Пидгрушная финишировала десятой в женской спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира по биатлону. Тогда победу одержала также представительница Швеции.