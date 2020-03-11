Украинская сборная по синхронному плаванию завоевала 7 золотых медалей во Франции

Дарья Зевина заняла в Глазго четвертое место на чемпионате Европы-2019 по плаванию на дистанции 100 м на спине Портал xsport.ua

В общем итоге команда заняла первое место в медальном зачете

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала семь из десяти золотых медалей на первом этапе мировой серии FINA (Международной любительской федерации плавания), который проходил в Париже. Об этом сообщил “Интерфакс Украина” со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Отмечается, что соревнования проходили в пяти командных видах: технический дуэт, свободный дуэт, технический командный номер, свободный командный номер и свободная комбинация.

В общем итоге команда заняла первое место в медальном зачете.

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