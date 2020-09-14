Украинская легкоатлетка завоевала золото на международном турнире в Берлине

Марина Бех-Романчук Фото: НОК Украины

Золото Бех-Романчук принес прыжок в длину на 6.87 м

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила в международном турнире ISTAF в Берлине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

"Поздравляем Марину Бех-Романчук с победой на международном турнире ISTAF в Берлине. Золото украинской легкоатлетке принес прыжок в длину на 6.87 м. Отметим, что для нее это лучший результат в сезоне", - говорится в сообщении.

Заметим, Марина Бех-Романчук – 25-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину, призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

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Ранее сообщалось, что украинские легкоатлеты завоевали медали на престижном турнире в Венгрии. Тогда украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль. Она прыгнула на 6.76 метра.