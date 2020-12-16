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Украинка завоевала "золото" Кубка мира по спортивной борьбе

Украинская спортсменка выиграла "золото" Кубка мира по спортивной борьбе Фото из открытых источников

Спортсменка соревновалась с Ириной Рингачи из Молдовы в весовой категории до 65 килограмм

Украинская спортсменка Татьяна Рожко стала золотым призером Кубка мира по женской спортивной борьбе. Об этом сообщает "Укринформ"

Отмечается, что 16 декабря в финале украинка одержала уверенную победу над Ириной Рингачи из Молдовы (14:4) в весовой категории до 65 килограмм. 

Бронзовыми призерами Кубка мира стали украинка Катерина Зеленых (59 кг), которая победила Элиф Яник из Турции (10:0), и Алина Бережная (68 кг), взявшая верх над Анной Садчанка из Беларуси (10:0).

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К слову, в Белграде (Сербия) сейчас продолжается личный Кубок мира по спортивной борьбе. Он заменил чемпионат мира по трем стилям: греко-римской, вольной и женской борьбе. 

Напомним, недавно украинская боксерская сборная завоевала 20 медалей на юниорском чемпионате Европы, который состоялся в Болгарии. По словам Зеленского, это лучший результат в истории юниорской сборной Украины.

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