live
Новости » Спорт Читати новину українською

Украинка Пидгрушная попала в топ-10 на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная Фото из открытых источников

Победу одержала представительница Швеции

В финском Контиолахти украинская спортсменка Елена Пидгрушная финишировала десятой в женской спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что после промаха на первой стрельбе Пидгрушная не опустила руки и чисто отстрелялась стоя, а после этого показала феноменальную скорость на третьем круге. Это и позволило украинке занять 10 строчку в рейтинге.

В то же время другая спортсменка с Украины, Дарья Блашко, после первой стрельбы имела пятый результат, но два круга штрафа после стойки отбросили ее на 50-е место.

Украинка Валя Семеренко с одним промахом стала 41-й, а Вита Семеренко и Юлия Джима допустили по одной ошибке на каждом из рубежей, поэтому заняли места во второй половине финишного протокола.

Первое же место заняла шведка Анна Оберг, которая стреляла безошибочно и на 23,9 сек. опередила Марте Олсбю-Ройзеланд из Норвегии, которая тоже не промахнулась ни одного раза. "Бронзу" получила также спортсменка из Норвегии Каролин Кноттен.

Новости по теме: Украинская футбольная команда выиграла матч в женской Лиге чемпионов со счетом 9:0

Напомним, недавно в финляндском городе Воукатт состоялись контрольные индивидуальные гонки перед началом Кубка мира по биатлону, во время которых первые три места заняли украинские спортсменки. Тогда победу среди женщин одержала украинка Елена Пидгрушная.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Следует действовать политико-правовыми методами: Вениславский рассказал о совещании у президента относительно КСУ Без денег МВФ и с дефицитом бюджета: Стоит ли переживать из-за задержек с траншем от фонда? Глава Нацагентства по качеству образования Квит скрывает плагиат в диссертации судьи КСУ Филюка? Алексей Куракин: Слабоумие и отвага "новых, зеленых" лиц
Loading...

программы канала ZIK

Резкое повышение тарифов. Переработанный бюджет. Карантин vs бизнес | Детали недели | 28.11.20
Суверенитет в современном мире: Под каблуком Запада |
Коалиции
Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |
Новый языковой конфликт. Быть ли отставкам в правительстве? | Ток-шоу
Петр Симоненко | Ток-шоу