Украинка Пидгрушная попала в топ-10 на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная Фото из открытых источников

Победу одержала представительница Швеции

В финском Контиолахти украинская спортсменка Елена Пидгрушная финишировала десятой в женской спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что после промаха на первой стрельбе Пидгрушная не опустила руки и чисто отстрелялась стоя, а после этого показала феноменальную скорость на третьем круге. Это и позволило украинке занять 10 строчку в рейтинге.

В то же время другая спортсменка с Украины, Дарья Блашко, после первой стрельбы имела пятый результат, но два круга штрафа после стойки отбросили ее на 50-е место.

Украинка Валя Семеренко с одним промахом стала 41-й, а Вита Семеренко и Юлия Джима допустили по одной ошибке на каждом из рубежей, поэтому заняли места во второй половине финишного протокола.

Первое же место заняла шведка Анна Оберг, которая стреляла безошибочно и на 23,9 сек. опередила Марте Олсбю-Ройзеланд из Норвегии, которая тоже не промахнулась ни одного раза. "Бронзу" получила также спортсменка из Норвегии Каролин Кноттен.

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Напомним, недавно в финляндском городе Воукатт состоялись контрольные индивидуальные гонки перед началом Кубка мира по биатлону, во время которых первые три места заняли украинские спортсменки. Тогда победу среди женщин одержала украинка Елена Пидгрушная.