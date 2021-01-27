Украинка Меркушина завоевала "серебро" в индивидуальной гонке на Кубке Европы по биатлону
Она прошла дистанцию без единого промаха
Представительница женской сборной по биатлону Анастасия Меркушина на Кубке Европы получила первое "серебро" чемпионата на индивидуальной гонке. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.
Как отмечается, спортсменка во время соревнований в польском Душники-Здруй финишировала второй и стала одной из четырех представительниц, которые попали во все двадцать мишеней. Кроме этого, она заняла пятое место по скорострельности, а по ловкости вошла в десятку лучших биатлонисток.
При этом добавляется, что обойти Меркушину удалось лишь польской спортсменке Монике Хойниш-Старезі, разрыв в их результатах составляет всего 3 секунды. Тройку лидеров замкнула россиянка Лариса Куклина.
Кроме этого, на пятой строчке в рейтинге оказалась украинская представительница Ирина Петренко. В десятку спортсменок вошла и Екатерина Бех – она финишировала десятой. Биатлонистка Вита Семеренко пришла на финиш 11-й, Надежда Белкина заняла 23 место, а Анна Кривонос – 45-е.
Ранее сообщалось, что украинка Юлия Джима на Кубке мира по биатлону завоевала первое серебро для страны в сезоне. Она во время соревнований ни разу не промахнулась.