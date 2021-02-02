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Украинка Магучих установила новый мировой рекорд

Ярослава Магучіх. Фото: Твіттер

Она заняла первое место, прыгнув на 2,06 метра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучіх победила на соревнованиях в Банска-Быстрице, установив при этом мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди юниоров. Об этом пишет European Athletics.

В частности, она заняла первое место, прыгнув на 2,06 метра.

Вторую строчку заняла ее коллега-украинка Юлия Левченко. Она прыгнула на 1,96 метра.

К слову, Магучих является одной из фавориток-претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе. Голосование закончится 5 февраля.

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Напомним, ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на соревнованиях в Ульстенвике с результатом 1,96 м.

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