Украинка Магучих установила новый мировой рекорд

Ярослава Магучіх. Фото: Твіттер

Она заняла первое место, прыгнув на 2,06 метра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучіх победила на соревнованиях в Банска-Быстрице, установив при этом мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди юниоров. Об этом пишет European Athletics.

В частности, она заняла первое место, прыгнув на 2,06 метра.

Вторую строчку заняла ее коллега-украинка Юлия Левченко. Она прыгнула на 1,96 метра.

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5 — MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

К слову, Магучих является одной из фавориток-претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе. Голосование закончится 5 февраля.

Напомним, ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на соревнованиях в Ульстенвике с результатом 1,96 м.