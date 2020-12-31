Украинец Трубин вошел в сборную открытий Лиги чемпионов

Анатолий Трубин Фото из открытых источников

В матчах группового этапа Лиги чемпионов Трубин провел 5 из 6 встреч

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в сборную молодых футболистов, которые пробились в Лигу чемпионов в этом сезоне. Об этом говорится на сайте УЕФА.

В символическую сборную молодых игроков входят футболисты в возрасте до 24 лет, дебютанты в турнире в 2020 или те, кто совершил существенный прорыв.

В матчах группового этапа Лиги чемпионов Трубин провел 5 из 6 встреч, в трех из них сохранил ворота сухими.

В целом сборная открытий сезона ЛЧ выглядит следующим образом:

Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер").

Защитники: Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Зайду Сануси ("Порту"), Жюль Кунді ("Севилья"), Альфонсо Дэвис ("Бавария").

Полузащитники: Педри ("Барселона"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Доминик Собослаи ("Зальцбург" / "Лейпциг").

Форварды: Диогу Жота ("Ливерпуль"), Маркус Тюрам ("Боруссия" Менхенгладбах).

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