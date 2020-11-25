Украине засчитали техническое поражение в матче со Швейцарией

Национальная сборная Украины по футболу УАФ

Комитет организации не принял аргументы Украины и засчитал техническое поражение 0:3

Апелляционный орган УЕФА назначил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией в рамках Лиги наций. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Рассмотрев доводы сторон, комитет организации не принял аргументы Украины и засчитал техническое поражение 0:3.

К слову, матч Лиги наций УЕФА Швейцария-Украина, который должен был состояться во вторник, 17 ноября, отменили в связи с заражением коронавирусом нескольких членов команд.

Как отмечается, УЕФА, УАФ и швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению поединка. Однако запрет местных властей заставил футбольные организации отказаться от проведения игры.

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Напомним, перед решающим матчем Лиги наций сборной Украины против Швейцарии, всю команду тренера Андрея Шевченко отправили на карантин.