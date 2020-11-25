Украине засчитали техническое поражение в матче со Швейцарией
Комитет организации не принял аргументы Украины и засчитал техническое поражение 0:3
Апелляционный орган УЕФА назначил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией в рамках Лиги наций. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Рассмотрев доводы сторон, комитет организации не принял аргументы Украины и засчитал техническое поражение 0:3.
К слову, матч Лиги наций УЕФА Швейцария-Украина, который должен был состояться во вторник, 17 ноября, отменили в связи с заражением коронавирусом нескольких членов команд.
Как отмечается, УЕФА, УАФ и швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению поединка. Однако запрет местных властей заставил футбольные организации отказаться от проведения игры.
Напомним, перед решающим матчем Лиги наций сборной Украины против Швейцарии, всю команду тренера Андрея Шевченко отправили на карантин.