live
Новости » Спорт Читати новину українською

Украина завоевала "золото" и "серебро" на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве Укринформ

Золотую награду получила юниорка Полина Карика, а серебряную медаль присудили Карине Сидорак

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала на Киевском чемпионате Европы две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщает Укринформ

Как отмечается, третий соревновательный день 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике начался с индивидуальных выступлений юниорок. 

Так, золотую награду в финальной части индивидуальных выступлений юниорок в упражнении с мячом получила Полина Карика. Серебряную медаль завоевала Карина Сидорак. Спортсменка заняла второе место в выступлениях с лентой и четвертое - со скакалкой.

Также взрослые гимнастки в групповых упражнениях с мячами завоевали золотые награды и серебряные медали в упражнениях с обручами и булавами. 

Напомним, в четверг, 26 ноября, в Киеве стартовал 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, который в связи с пандемией COVID-19, проходит без зрителей. На чемпионате Украину будут представлять 12 спортсменок, а в целом участие в событии примут гости из 23 стран. 

Чемпионат продлится до 29 ноября. 

 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Эксперт объяснил, стоит ли украинцам докупить стаж для получения пенсии Украинцам повысят пенсионный возраст и требования по стажу: Когда и кого коснется В "Слуге народа" сообщили о законопроекте относительно компенсаций для тех, кто потерял работу из-за карантина
Loading...

программы канала ZIK

Госбюджет-2021. Тотальному локдауну быть? Ротации в Кабмине. Минирование ТРЦ | Детали дня | 27.11.20
Новый языковой конфликт. Быть ли отставкам в правительстве? | Ток-шоу
Петр Симоненко | Ток-шоу
Обещанное повышение минималки. Кадровые ротации в Кабмине. Надежда на вакцину | Ток-шоу
Локдауну быть? Эпоха бедности 2.0. Музей Майдана: где деньги? | Ток-шоу
Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |