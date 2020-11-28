Украина завоевала "золото" и "серебро" на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве Укринформ

Золотую награду получила юниорка Полина Карика, а серебряную медаль присудили Карине Сидорак

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала на Киевском чемпионате Европы две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, третий соревновательный день 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике начался с индивидуальных выступлений юниорок.

Так, золотую награду в финальной части индивидуальных выступлений юниорок в упражнении с мячом получила Полина Карика. Серебряную медаль завоевала Карина Сидорак. Спортсменка заняла второе место в выступлениях с лентой и четвертое - со скакалкой.

Также взрослые гимнастки в групповых упражнениях с мячами завоевали золотые награды и серебряные медали в упражнениях с обручами и булавами.

Напомним, в четверг, 26 ноября, в Киеве стартовал 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, который в связи с пандемией COVID-19, проходит без зрителей. На чемпионате Украину будут представлять 12 спортсменок, а в целом участие в событии примут гости из 23 стран.

Чемпионат продлится до 29 ноября.