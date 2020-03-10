Футболисты сборной Украины сыграют с Польшей при пустых трибунах

31 марта в Хожуве состоится товарищеский матч Польша – Украина Украинская ассоциация футбола

Матч должен состояться 31 марта в Польше

Футбольный товарищеский матч между сборными Украины и Польши, который должен состояться 31 марта, пройдет при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного Союза Мачей Савицки в Twitter.

"Матчи Польша - Финляндия в Вроцлаве и Польша - Украина в Хожуве состоятся без участия общественности и будут транслироваться по телевидению (TVP1)", - отметил он.

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Напомним, ранее стало известно, что товарищеский матч между Францией и Украиной, который должен состояться 27 марта в Париже также состоится без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Как известно, по состоянию на утро 10 марта общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 114448 человек, погибли - 4026, выздоровели - 64156.

В Украине МОЗ получил 40 подозрений относительно заболевания коронавирусом, сейчас 4 образца еще исследуют.